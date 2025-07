L'Inter continua a lavorare con insistenza su Giovanni Leoni, individuato come profilo ideale per rinforzare la difesa nerazzurra del futuro. Il 18enne nato a Roma è il grande obiettivo della dirigenza di Viale della Liberazione, anche se la richiesta del Parma al momento non si schioda da quota 40 milioni di euro (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI).

"Intanto - assicura oggi la Gazzetta di Parma - sembra che l'Inter non abbia intenzione di mollare la presa per Leoni: il Parma aveva sparato alto, fissando il costo del cartellino sui 40 milioni contro i 30 offerti dal club nerazzurro. Voci vicine al club nerazzurro parlano del possibile taglio di Acerbi pur di arrivare appunto a Leoni", per il quale è "facile pensare" che il Biscione "sia pronto ad alzare un pochino l'offerta". L'addio di Ace per il classe 2006 sarebbe un vero e proprio cambio generazionale vista la grande differenza di età tra i due, considerando che l'ex Lazio è nato nel 1988.