Con Kristjan Asllani che continua a respingere gli assalti del Betis esprimendo la propria volontà di rimanere in Italia, il club di Siviglia si guarda intorno per valutare nomi nuovi per la propria mediana. L'ultimo nome è quello di Nelson Deossa, 25 anni, del Monterrey, visto di recente anche al Mondiale per Club e legato al club messicano fino al 2028.

Secondo Marca, però, non si tratta di un affare facile perché il valore del giocatore è aumentato significativamente dopo la kermesse degli Stati Uniti. Anche i club della Premier League sono interessati a lui.