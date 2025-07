Presente anche lui alla cerimonia istituzionale tenutasi ieri a New York prima della finale del Mondiale per Club, Esteban Cambiasso ha voluto chiarire la situazione relativa alla stanchezza dei giocatori chiamati a disputare una stagione 'infinita' culminata con questo torneo disputato anche sotto temperature infernali, confutando le tesi dei detrattori: "Se si calcolano i minuti che i giocatori hanno giocato ora, sono più o meno gli stessi minuti che i giocatori giocavano 15 o 20 anni fa. Se parliamo di nomi, possiamo fare quello di Javier Zanetti che probabilmente ha giocato molto più di Marc Cucurella per un periodo di 10 o 15 anni. Quindi, prima di fare delle affermazioni, dobbiamo confrontare, studiare, analizzare bene i numeri della storia del calcio; dobbiamo adattarci sempre al momento più urgente. Si inizia il precampionato, poi si passa alle piccole amichevoli e alle partite ufficiali. Alla fine della mia carriera e nel presente, tutte le squadre stanno facendo il precampionato negli Stati Uniti o in Asia per giocare grandi partite e nessuno dice niente".

La disamina del Cuchu prosegue: "Dobbiamo calcolare bene, perché adesso cinque istituzioni hanno un grande cambiamento per i manager per gestire le squadre e avere più giocatori che possono giocare e dare un po' più di riposo a chi magari fa più minuti".