L’avventura dell’Inter U23 inizia oggi, anche se non ci saranno annunci ufficiali visto che la Lega Pro deve ancora ratificare le 60 partecipanti alla prossima edizione della Serie C. Alla guida tecnica ci sarà Stefano Vecchi, tornato alla base dopo l’esperienza positiva alla guida del Vicenza, condotto fino ai playoff. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva, capace non solo di valorizzare i giovani ma anche di ambire alla promozione.

Come riportato da Il Giorno, la rosa sarà composta per circa tre quarti dai protagonisti del trionfo nel campionato Primavera 1 della passata stagione, con l’aggiunta di alcuni rinforzi mirati. Due innesti sono praticamente definiti: Giuseppe Prestia, esperto difensore centrale 31enne in arrivo dal Cesena, che fungerà da leader dello spogliatoio, e Patrick Nuamah, talentuoso centrocampista classe 2005 svincolatosi dal Brescia. In fase di valutazione anche altri nomi, come Andrea Melgrati, portiere classe ’94 cresciuto nel vivaio nerazzurro e attualmente svincolato, anche se da ambienti interisti arrivano smentite su un possibile approdo di Nicholas Bonfanti.

Al momento, non sono presenti in gruppo i giovani che hanno partecipato al Mondiale per Club con la prima squadra: Calligaris, Cocchi, Re Cecconi, Berenbruch e De Pieri. Questi ultimi due non rientrano più nei piani della nuova Under 23: Berenbruch ha già ricevuto offerte dalla Serie B, mentre De Pieri è promesso alla Juve Stabia. Gli altri tre si aggregheranno probabilmente la prossima settimana, quando il gruppo si trasferirà a Riscone di Brunico per una settimana di ritiro.

Vecchi potrà contare anche su giocatori rientrati dai prestiti, come Giacomo Stabile (ottimo campionato con l’Alcione), Francesco Stante (dalla Pergolettese), Alessandro Fontanarosa (ex Carrarese) e Issiaka Kamate, che ha già assaporato la Serie B con il Modena. Presenti anche elementi di spicco della Primavera come Topalovic e Alexiou, in attesa di eventuali chiamate dalla cadetteria.

Il percorso prevede anche un test in famiglia con la prima squadra al rientro dal ritiro, un’occasione importante per valutare i giovani più promettenti e il lavoro svolto fino a quel momento. La nuova Under 23 dell’Inter nasce con ambizione e continuità, sotto la guida di un tecnico esperto e profondo conoscitore dell’ambiente e della categoria, con alle spalle anche una storica promozione in B alla guida della FeralpiSalò.