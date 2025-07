Fuori Mehdi Taremi, dentro Ikoma-Loïs Openda (anche se c'è "un mister X che lo precede"). Questa, secondo il Corriere dello Sport, è l'ultima tentazione dell'Inter per l'attacco della prossima stagione, dove in caso di addio dell'iraniano si andrà a caccia di un profilo più tecnico e con caratteristiche differenti per aumentare la fantasia con dribbling, gol e assist: in corsa insieme al belga c'è anche Christopher Nkunku, anche se nel suo caso ci sono fattori come prezzo, ingaggio ed età che lo fanno retrocedere nella lista delle preferenze.

Piace di più l'attaccante classe 2000 del Lipsia, che ha caratteristiche più idonee alla linea tracciata da Oaktree. L'idea dell'Inter è di non andare oltre l'investimento da 30-35 milioni, anche se il principale ostacolo da saltare rischia potrebbe essere proprio il prezzo del suo cartellino. "L’Inter - si legge sul Corsport -, probabilmente, lavorerà con l’entourage del giocatore belga, in modo poi da avere una sponda solida al momento di trattare con il Lipsia. Plausibile, pure, che si studi una formula vantaggiosa, immaginando anche un prestito con obbligo di riscatto e l’aggiunta di una serie di bonus".