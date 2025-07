Accordo verbale raggiunto, tra domani e dopodomani sarà formalizzata l'intesa tra Inter e Genoa per il passaggio in rossoblu di Valentin Carboni. Come riferito da Sky Sport, infatti, entro le prossime 48 ore il giovane attaccante argentino sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto col club rossoblu, dove si trasferirà con la formula del prestito.