Ormai non è più una notizia: Mehdi Taremi è stato inserito nella lista dei calciatori da cedere prima di poter intervenire sul mercato, nel caso specifico per aggiungere in rosa un trequartista.

Come riportato da Tuttosport, però, non sarà facile liberarsi dell’attaccante iraniano. Sebbene l’ex Porto abbia capito che la sua parabola incolore in Italia si è già conclusa, ha fatto sapere ai suoi procuratori di non voler accettare offerte arabe: sua intenzione è rimanere in Europa e questo, ovviamente, limita un po’ il numero delle pretendenti.