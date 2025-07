Settimana cruciale in casa Inter per le cessioni di Stankovic ed Esposito. Per Ale previsti nuovi contratti con il Club Brugge (serve accordo sulla recompra), mentre per Seba c'è da seguire il testa a testa tra il Cagliari e la Fiorentina.

Come riferisce il Corsport, invece, nelle ultime ore c'è da registrare una frenata sul fronte Buchanan, che pareva destinato al Sassuolo: il problema sono le intenzioni del canadese, che, almeno per il momento, non prende in considerazione la piazza neroverde. E si attendono sviluppi in merito ad Asllani, per cui l’Inter prevede l’incasso più sostanzioso da 18-20 milioni. Rifiutato l'estero, restano Bologna e Fiorentina.

Con le valigie anche Taremi (di rientro dall'Iran) e Palacios (piace all'Olympiacos).