C'è Granit Xhaka in prima fila per l'eventuale sostituzione di Hakan Calhanoglu. Nonostante le notizie di ieri che vogliono lo svizzero vicino ai sauditi del Neom, la Gazzetta dello Sport insiste: è lui il nome individuato dall'Inter per sopperire all'eventuale addio del turco.

Ma sul fronte Hakan, per ora, tutto tace. Ricuciti i rapporti con gli altri leader dello spogliatoio, all’Inter sarebbero ben felici di continuare il rapporto, ma se la corte del Galatasaray al giocatore (o viceversa) si intensifica, i nerazzurri sono disposti a parlarne, si legge sulla rosea. Entro fine mese, la questione sarà risolta: dentro o fuori. Una volta partito il ritiro, non ci sarà modo di tornare indietro.

"Anche se le leggi del mercato sono elastiche, la presa di posizione dell’Inter è motivata dal fatto che Calhanoglu è un punto fermo, non somiglia al caso Vlahovic perché la Juve ha già in casa il rimpiazzo (David) mentre l’Inter non vorrebbe venir presa per la gola da eventuali venditori del sostituto di Calhanoglu, con Granit Xhaka in prima fila", assicura la Gazzetta.