Altro caso scoppiato in casa Inter, questa volta relativa alla richiesta di rinnovo degli abbonamenti. Una sessantina di persone "si sarebbe vista respingere dall'Inter la domanda per 'presunti errori nella compilazione dei dati'" si legge su Il Giorno che ricostruisce quanto accaduto tra il club e alcuni ultras, rappresentati dagli storici legali del tifo organizzato della Milano nerazzurra, Mirko Perlino e Mario Bobbio per chiedere formali chiarimenti al club di Viale della Liberazione.

"Nessuna ulteriore comunicazione è stata fornita in ordine ai presunti errori di compilazione dei dati nè alle modalità per porvi rimedio" si legge nella Pec inviata alla società riportata dal quotidiano milanese che poi aggiunge: "Alcuni di questi tifosi si sarebbero sentiti rispondere, personalmente, di non essere 'graditi'". Una 'black list', come è stata definita dai legali, che costituisce "una grave limitazione della libertà personale e di partecipazione a eventi pubblici, nonché una violazione dei diritti dei consumatori e dei sostenitori sportivi". Gli avvocati, come già detto stamattina, sono pronti ad intraprendere le vie legali in caso di mancanza di una "risposta esaustiva".