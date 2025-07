Nella mattinata di oggi, l’Inter ha voluto recapitare i suoi complimenti al Chelsea per la conquista del Mondiale per Club. “Ci congratuliamo con il Chelsea per la vittoria della prima edizione del Mondiale per Club”, si legge sul profilo X del club nerazzurro.

Ieri i Blues hanno piegato con un netto 3-0 il Paris Saint-Germain, che non molto tempo fa aveva battuto l’Inter nella finale di Champions League.

We pass on our congratulations to @ChelseaFC for winning the first edition of the new @FIFACWC!