Analizzando le mosse sul mercato dei top club europei, La Gazzetta dello Sport si concentra anche sull'Inter e sul Manchester City. I Citizens (così come il Barcellona) sono interessati a Denzel Dumfries, sul quale pende una 'pericolosa' clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l'estero ed esercitabile entro il 31 luglio (dalla prossima annata in poi scadrà il 15).

Secondo la rosea, infatti, "c’è chi sussurra che il City stia ragionando sulla clausola rescissoria dell’interista Dumfries e che un pensiero nascosto, nascostissimo anzi, lo faccia pure per Donnarumma, se il rinnovo col Psg non si concludesse".