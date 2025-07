Le voci che accostavano Granit Xhaka all’Inter sono già sfumate. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sports Deutschland, il centrocampista svizzero avrebbe infatti raggiunto un principio d’accordo con il Neom SC, ambizioso club neopromosso nella Saudi Pro League.

Per il classe 1992, si parla di un’offerta economicamente irrinunciabile: 10 milioni di euro netti a stagione, cifra che ha inevitabilmente spostato gli equilibri della trattativa. Nonostante l’interesse di altri club, tra cui appunto l’Inter, la proposta saudita ha messo tutti in secondo piano.

Tuttavia, in corsa rimane ancora il Fenerbahçe, che osserva con attenzione e potrebbe inserirsi qualora l’accordo con il Neom SC dovesse saltare. I turchi restano alla finestra, pronti a cogliere l’occasione in extremis. Nel frattempo, al Bayer Leverkusen - con cui Xhaka ha un contratto fino al 2028 - è stata presentata un’offerta da 6 milioni di euro per il cartellino. Per ora, però, non c’è ancora intesa tra i club, e la trattativa resta aperta su questo fronte.