Edoardo Sadotti, difensore centrale della Fiorentina Primavera classe 2006, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano. Focus sul livello del campionato, ma non solo: "Il livello del campionato Primavera si sta alzando. Poi quest'anno faremo anche la Youth League, andando a confrontarci in giro per l'Europa. Le avversarie sono le solite, Roma, Juventus e Inter, ma ripeto, il livello è alto". Le parole riprese da FirenzeViola.