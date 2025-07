Sebastiano Esposito potrebbe presto cambiare maglia, restando però in Serie A. L'opzione Cagliari sembra la più calda, ma nulla è ancora scritto. Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, infatti, il nodo principale nella trattativa tra i rossoblu e l'Inter resta la formula dell'operazione. Il Cagliari chiede Esposito in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Inter preferirebbe monetizzare subito. Così resta in corsa anche la Fiorentina, che deve però risolvere il rebus relativo a Moise Kean. Tutto, dunque, ancora abbastanza incerto. Nelle prossime settimane il futuro di Sebastiano Esposito, in un senso o nell'altro, verrà definito.