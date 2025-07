Koni De Winter continua a essere un profilo attenzionato dall’Inter (come vi avevamo svelato per primi e in esclusiva mesi fa (RILEGGI QUI). Nonostante infatti non corrispondano a verità le voci provenienti dal Belgio secondo cui addirittura i nerazzurri avrebbero già chiuso la trattativa per portare a Milano il forte difensore, è vero che l’ex Juventus resta sul taccuino del club di Viale della Liberazione. Ma c’è di più: l’Inter, nei colloqui degli scorsi giorni col Genoa per Valentin Carboni, ha chiesto ai dirigenti del Grifone di tenerli informati sulla situazione del ventitreenne di Anversa.

Questo perché, nonostante ad oggi la pista non possa essere calda, qualora i nerazzurri cedessero uno tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard, De Winter sarebbe il primo nome sulla lista per sostituire il partente. Più complicato invece arrivi, eventualmente, per Francesco Acerbi, qualora l’esperto giocatore cambiasse aria. Il preferito per il ruolo di centrale resta sempre Giovanni Leoni, per cui però l’esborso economico sarebbe nettamente superiore rispetto al collega del Genoa, valutato sui 25 milioni (e non 40).

De Winter continua comunque a piacere a più club all’estero, ma la sua preferenza, al momento e tra le società per cui è stato cercato sinora, resta quella di cimentarsi con la maglia dell’Inter, qualora ovviamente gliene venga data la possibilità.