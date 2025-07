Gli attacchi di Antonio Cassano nei confronti di Simone Inzaghi continuano senza sosta. L'ultimo arriva da un video postato sul canale Instagram di 'Viva el Futbol', dove Fantantonio torna sulla decisione del piacentino di lasciare l'Inter per volare in Arabia Saudita: "Lo lo continuo a dire, ha detto che è andato all'estero per studiare il calcio estero, il campionato arabo... la presa per il c**o agli altri. Ha preso per il c**o la gente dell'Inter perché diceva 'amore, amore, cuore...', perfetto. È andato a prendere 25 mln all'anno e aveva già l'accordo prima. Questo è un dato di fatto. Ha distrutto l'Inter e adesso iniziano a vedersi i problemi".

Cassano torna poi sullo sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club: "Io stimo Lautaro, ma se devi dire qualcosa e ti girano i cogl***i vai nello spogliatoio e attacchi al muro qualcuno, oppure vi prendere a pugni. Però mettere sulla graticola un ragazzo che ha fatto benissimo come Calhanoglu, che non si è mai lamentato e non ha mai fatto polemica... può anche avere il diritto di dire 'io mi sono stancato, voglio tornare a casa'. Ma non puoi andare a fargli prendere tutte le colpe perché poi la gente, ad un certo punto, cosa dice? Vuole andare a casa quindi è colpa sua... Ha sbagliato Lautaro. Se devi dirgli qualcosa glielo dici, però di questo cambiamento sono contento. L'unica cosa che mi auguro è che l'Inter cambi metodo di gioco. Io faccio fatica a vedere una squadra che gioca a cinque. Per me il calcio non è giocare a cinque".