La situazione relativa al futuro di Kristjan Asllani inizia a diventare un problema. Almeno secondo la Gazzetta dello Sport che parla di 'caso' relativo all'albanese, cercato da diversi club esteri, offerte però rimandate, dal calciatore, al mittente. Un atteggiamento che sta facendo 'storcere il naso' alla dirigenza che dalla sua eventuale cessione vorrebbe incassare intorno ai 15 milioni, cifra che in Italia "nessuno sembra intenzionato a sborsare. O quanto meno a investire in un trasferimento a titolo definitivo".

Sulle sue tracce dell'ex Empoli ci sono Bologna e Fiorentina, ma Asllani piace all'estero, al Betis soprattutto. La squadra finalista dell’ultima Conference League sta insistendo con i nerazzurri e non a caso ha incontrato l’agente col tentativo di imbastire una trattativa. Trattativa che però non è decollata: al giocatore la destinazione Liga non fa impazzire. L'Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo o tramite qualche formula che permetta di "racimolare una dozzina di milioni da investire in altri ruoli (vedi Leoni)". La Fiorentina può essere una soluzione alternativa, ma è tutto da vedere.