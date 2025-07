La trattativa sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan "procede". Lo conferma Beppe Sala, sindaco di Milano, nell'intervento con i media a margine dell'evento sul welfare di A2A al teatro Gerolamo di Milano: "È chiaro che nessuno vuole regalare niente a nessuno, è chiaro che le squadre devono fare i loro interesse. Oggi è molto difficile far tutto, c'è una volontà mia e della politica, di andare avanti, ma ci sono tanti ostacoli. Sono solo preoccupato del fatto che si riesca a trovare un accordo che deve essere di mutuo interesse", le parole riportate da SportMediaset.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo poi aggiunge: "L'interesse dell'Amministrazione non è tanto la cassa, quanto l'interesse pubblico, mentre quello delle squadre è di tornare con i conti. Spero che possiamo arrivare a un accordo ma siamo in trattativa. Qualche consigliere ha sollevato obiezioni sul prezzo di vendita, che è certificato sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'Università, dicendo che se questi poi cedessero e ottenessero un extra profitto in tempi brevi il Comune dovrebbe farsi riconoscere un ritorno. Queste sono le cose su cui stiamo discutendo, quindi lo stiamo facendo anche per andare a soddisfare le richieste del Consiglio anche sulla tematica del verde".