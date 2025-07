Marco Asensio è tornato al PSG dopo l'esperienza in prestito all'Aston Villa. Secondo il Mundo Deportivo il fantasista è pronto a dire 'no' all'offerta del Fenerbace (9 mln di euro all'anno) di José Mourinho. Il motivo? La volontà del calciatore di proseguire a competere in uno dei top 5 campionati in Europa. Ci sono state in passato offerte di Milan e Villarreal e anche l'Inter parrebbe interessata al suo profilo, secondo il quotidiano spagnolo.