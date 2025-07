Betsson.Sport, dallo scorso anno jersey sponsor dell'Inter, amplia la propria presenza nel mondo dello sport italiano ponendo il proprio logo sulle maglie del Bari, formazione di Serie B. L'accordo, già nell'aria da settimane, è stato suggellato quest'oggi in occasione della presentazione delle nuove maglie del club biancorosso, dove il logo dell'azienda svedese sarà affiancato da quello di Acqua Santa Croce. Presentazione che ha visto come testimonial d'eccezione i nuovi giocatori Christian Gytkjaer e Gabriele Moncini.

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha accolto così la nuova partnership: "L'arrivo di sponsor internazionali ma anche del territorio che rappresentano dei nomi solidi mi rende contento. Il Bari ha una visibilità molto importante". Queste le parole di Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group: "A Bari vedo un livello di coinvolgimento, attrattività e crescita del territorio con pochi eguali nel Centro-Sud Italia negli ultimi dieci anni. Per essere un club di Serie B c'è un livello di organizzazione e di attaccamento molto alto. Noi reinvestiamo il 15% delle sponsorizzazioni in attività sul territorio e con la presidenza e l'organizzazione ci siamo trovati molto allineati su questa visione, cosa che non è semplice da trovare in Italia nemmeno a livelli alti".