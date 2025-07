L’Inter potrebbe avere già in casa il trequartista che cerca con tanta insistenza sul mercato. Come riportato da Tuttosport, si tratta di Nicola Zalewski, arrivato lo scorso inverno dalla Roma e riscattato a giugno per 6,5 milioni di euro, una cifra che appare già un affare, visto che oggi il suo valore è raddoppiato.

Giovane, tecnico, veloce, abile nell’uno contro uno e capace di creare superiorità numerica, Zalewski è un giocatore estremamente duttile. Finora è stato spesso impiegato da Inzaghi sulle fasce, sia a destra che a sinistra, ma le sue caratteristiche naturali si adattano perfettamente anche al ruolo di trequartista, posizione in cui ha brillato in alcune occasioni lo scorso anno.

Il suo exploit più evidente è arrivato nel match contro il Torino, dove - schierato alle spalle della punta - ha segnato un gol spettacolare e trascinato la squadra con giocate di qualità e personalità, mettendo in crisi la difesa granata. Quella partita ha rappresentato un segnale: l’Inter può cambiare pelle, passando dal rodato 3-5-2 a un 3-4-2-1 più offensivo, con Zalewski a interpretare uno dei due ruoli dietro la punta. Il calciatore stesso sui suoi social ha detto di non vedere l'ora di iniziare la nuova stagione, consapevole di poter essere un'arma in più nelle mani di Cristian Chivu.