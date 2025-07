Breve punto di mercato della giornata fatto da Matteo Moretto che nella sinossi delle trattative di mercato delle ultime ore fa un recap della situazione relativa al centrocampista Xhaka, ad un passo dall'accettare l'offerta araba. Il centrocampista svizzero è stato a lungo nel mirino del Milan che, come spiega Moretto, non si è mai avvicinato alla richiesta di 12 milioni del Leverkusen. Non risulta un particolare legame con l'Inter, club al quale è stato accostato pure Mosquera, giocatore vicinissimo alla firma con l'Arsenal (LEGGI QUI).