Niente Inter e niente futuro in Italia per Cristhian Mosquera. Il difensore spagnolo del Valencia, accostato anche al club nerazzurro nelle scorse settimane di mercato, è pronto a sposare l'Arsenal: secondo Fabrizio Romano è stato raggiunto un accordo verbale tra le parti e a seguire arriveranno tutti i passaggi formali. L'esperto di mercato parla di un affare da 15 milioni di euro più bonus, per una cifra totale che sarà comunque inferiore ai 20 milioni. Il classe 2004 potrebbe sottoporsi alle visite mediche entro la fine della settimana.

