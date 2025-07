Il Genoa ha trovato l'accordo con l'Inter per ingaggiare Valentin Carboni. L'attaccante argentino arriva alla corte di Patrick Vieira in prestito secco, senza nessuna clausola di riscatto, riporta Fabrizio Romano: il giocatore tornerà in nerazzurro la prossima estate. Confermato l'inserimento dei bonus fino a un milione di euro da riconoscere al club rossoblu in base alle presenze del calciatore.

🇦🇷 Genoa have agreed deal with Inter to sign Valentin Carboni, confirmed and here we go!



Deal in place on loan until June 2026, no buy option clause as Carboni will be back to Inter next summer.



Inter will also pay add-ons up to €1m based on his appearances. pic.twitter.com/Ojbne6NlgZ