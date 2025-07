Dal Belgio sono sicuri: Koni de Winter è sempre più vicino all'Inter e il club nerazzurro è disposto ad avvicinarsi alla richiesta da 25 milioni di euro (bonus inclusi) da parte del Genoa. Prima di farlo, però, la dirigenza di Viale della Liberazione "vuole creare un margine di manovra finanziaria", che tradotto significa vendere dei giocatori e fare cassa. A lanciare la notizia è Nieuwsblad, che aggiunge come i giocatori presi in considerazione per liberare spazio in rosa per il classe 2002 siano Acerbi, Pavard e Bisseck.

Tutto fatto (o quasi) per l'intesa con il difensore del Grifone. "L'Inter ha quasi finalizzato l'accordo con De Winter in persona: un contratto pluriennale è pronto per il Diavolo Rosso a Milano. De Winter sta attirando l'interesse anche del Tottenham, tra gli altri, ma preferisce trasferirsi all'Inter", assicurano dal Belgio.