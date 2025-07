Nella lista dei desideri del Cagliari ci sono sia Michael Folorunsho che Sebastiano Esposito, ma entrambi - riferisce La Gazzetta dello Sport - non sono vicini. Il motivo è legato alla formula del tasferimento, con i rossoblu che "vorrebbero ragionare su un prestito per entrambi, situazione non facile vista la folta concorrenza sui giocatori e vista la volontà di Napoli e Inter che preferirebbero una cessione". Da ricordare che il classe 2002, essendo in scadenza di contratto nel 2026, eventualmente dovrebbe prima rinnovare con l'Inter.

La dirigenza del club sardo continua comunque a lavorare con le due società per provare a trovare una quadra per portare entrambi i giocatori alla corte di Pisacane.