La Curva Nord dell’Inter è pronta ad agire legalmente contro la società nerazzurra dopo il blocco degli abbonamenti per la stagione 2025/2026. A confermare l’intenzione è Mirko Perlino, uno degli avvocati che rappresenterà i tifosi esclusi: "Nel giro di qualche giorno, dopo la richiesta di delucidazioni, partiranno le azioni civili per discriminazione e violazione del diritto di prelazione - le parole riportate da Tuttosport -. Chiederemo anche i danni. Anche perché nella black list sono stati inseriti incensurati, lontani anni luce da qualsiasi azione di disturbo e con anni di abbonamento alle spalle".

La protesta nasce dalla decisione del club di non accettare le richieste di rinnovo da parte di centinaia di tifosi, molti dei quali facenti parte del cuore caldo del tifo interista. Alla base del rifiuto ci sarebbero i nuovi criteri etici imposti dalla società, che puntano a escludere dagli stadi soggetti che in passato sono stati colpiti da Daspo o sanzionati per comportamenti violenti o scorretti.

Tuttavia, secondo i rappresentanti legali della Curva Nord, il provvedimento sarebbe stato applicato in modo indiscriminato, colpendo anche tifosi senza precedenti, generando così un danno oggettivo e un sentimento di esclusione che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano legale. In parallelo, sono previste proteste organizzate, mentre anche la Curva Sud del Milan starebbe valutando un’azione simile, poiché provvedimenti analoghi sono stati adottati anche dal club rossonero.