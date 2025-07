L'Inter vuole fare di Christos Alexiou, capitano dell'ultima Under 20 nerazzurra campione d'Italia, una delle colonne della prossima formazione Under 23. Ma intorno al roccioso centrale greco c'è molto interesse, anche in patria dove sembrano essersi accorti di lui quattro anni dopo la sua partenza dall'Atromitos: secondo il portale ellenico SportDog, l'AEK Atene coi suoi dirigenti Mako Nikolic e Javier Ribalta ha puntato il classe 2005, che piace anche all'Olympiacos Pireo che in squadra ha già un altro prodotto del vivaio nerazzurro come Lorenzo Pirola.