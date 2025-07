Ancora qualche giorno e l'Inter Under 23 potrà conoscere quelli che saranno i suoi primi passi ufficiali nella Serie C 2025-2026. La Lega Pro ha comunicato infatti l'agenda della nuova stagione: venerdì 25 luglio verranno svelati ufficialmente i tre gironi della Serie C Sky Wi-Fi e i nerazzurri di Stefano Vecchi conosceranno la loro destinazione; l'indomani, sabato 26 luglio, verrà invece sorteggiato il primo turno della Coppa Italia di categoria.

Il grande appuntamento è però fissato per lunedì 28 luglio, quando verrà tolto il velo sui calendari dei tre campionati con la cerimonia di presentazione.