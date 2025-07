Chivu vuole un altro tassello per completare il mosaico del suo attacco, ma prima serve l'addio degli esuberi. In particolare, si lavora alla cessione di Mehdi Taremi che, dal canto suo, non si metterà di traverso.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, l'ex Porto, di rientro dall'Iran, si è messo a disposizione del club in modo diligente come fatto per tutta la stagione passata, anche se poi i risultati non lo hanno premiato. Taremi ha dato la disponibilità ad accettare l'addio e, quindi, valuterà tutte le eventuali offerte che arriveranno in sede per lui. Senza ergere muri di sorta.

L'iraniano ha preso atto del fatto che le nuove gerarchie lo spingerebbero ai margini del progetto e allora cercherà di capire quale nuova destinazione gli possa garbare maggiormente: si sono fatti vivi Fulham, Besiktas e un club del Qatar. Arrivato a zero un anno fa, per l'Inter sarebbe una buona plusavalenza da poter reinvestire sul mercato in entrate e un risparmio per l'ingaggio di circa 6 milioni lordi.

Dove l'Inter metterebbe il tesoretto ricavato dall'addio di Taremi non è difficile da intuire: il giocatore che il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio vogliono regalare a Chivu risponde a un profilo of fensivo polivalente, in grado cioè di muoversi da seconda punta, da trequartista o eventualmente anche da esterno d'attacco, senza paletti specifici sulla carta di identità. Come spiega la rosea, per quella posizione serve un giocatore pronto e con esperienza. No a scommesse.