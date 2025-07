Il presidente di FIFPRO, l'argentino Sergio Marchio, ha attaccato duramente la FIFA con una nota stampa: "rganizzare tornei senza dialogo, in modo autoritario e solo per profitto. Infantino si comporta come un uomo che si crede Dio. Questa competizione nasconde una pericolosa disconnessione dalla realtà quotidiana dei calciatori di tutto il mondo. Si è giocato con temperature inaccettabili, mettendo a rischio la salute dei giocatori. È un fatto grave che non può ripetersi ai Mondiali del prossimo anno", ha concluso.