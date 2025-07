Il nome di Xhaka spuntato nelle ultime ore non cancella la 'svolta giovane' scelta da Oaktree per l'Inter. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport mentre ricorda che nei quasi 70 milioni spesi dal fondo californiano c’è già stata una iniezione di gioventù con gli innesti di Sucic, Luis Henrique e Bonny, senza dimenticare il ritorno a casa del baby bomber Pio Esposito.

Si tratta di "innesti strategici per coprire certe mancanze che già c’erano alle spalle dei titolari, ma le prossime mosse sul mercato potrebbero seguire una logica differente: serve esperienza senza guardare la spietata carta di identità (e senza svenarsi, soprattutto). Anche in difesa si potrebbe seguire uno schema simile, se il Parma non abbassasse le richieste milionarie per il baby Leoni", valutato 40 milioni di euro dai gialloblu.