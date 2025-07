Il Cagliari continua il pressing sull'Inter per Sebastiano Esposito. Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, infatti, il club rossoblu avrebbe messo sul piatto 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ma l’Inter, che ne detiene il cartellino, non sembra intenzionata a cedere per meno di 10 milioni. Nei prossimi giorni si potrebbe capirne di più sulla formula.