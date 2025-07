Nella serata della prima passerella della Fiorentina 2025-2026 al Viola Park, Robin Gosens saluta il nuovo acquisto della formazione viola Edin Dzeko, che ritrova come compagno di squadra dopo l'esperienza all'Inter: "Appena ho letto la notizia, gli ho scritto un messaggio dicendogli di venire qui. È un campione di grandissima esperienza e ha una mentalità vincente, all'Inter faceva la differenza. Ho ritrovato un grande amico ma soprattutto un grande calciatore". Dzeko, dal canto suo, si è detto felice di tornare in Italia "e di farlo in un grande club come la Fiorentina".