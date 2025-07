Una corsa contro il tempo per chiudere la vicenda San Siro entro il termine del 31 luglio. E secondo le notizie riportate dall'ANSA, ci sarebbero stati anche momenti di tensione in merito tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e la sua maggioranza; tensione alla quale si è aggiunta la reazione polemica delle opposizioni, arrivate a intonare cori da stadio all'interno della sala del Consiglio Comunale. Insomma, una giornata particolarmente concitata a Palazzo Marino, dove Sala, insieme ai capigruppo della maggioranza, avrebbe stabilito un nuovo percorso al termine di una riunione sulla vendita dello stadio e delle aree a Inter e Milan durata oltre due ore: chiudere l'accordo con i club nei prossimi giorni, portare la delibera in giunta lunedì 21 luglio e convocare un paio di commissioni la prossima settimana per poi approdare in Consiglio comunale con la discussione.

L'incontro avrebbe, però, avuto anche momenti roventi, con il primo cittadino che avrebbe addirittura lasciato la stanza. A questo punto non è scontato che si riesca a chiudere la partita entro il 31 luglio, visto che lo scetticismo pervade anche la stessa maggioranza. Nel frattempo, i consiglieri comunali del centrodestra hanno protestato all'inizio della seduta del Consiglio comunale, chiedendo al sindaco di riferire in aula sulla trattiva per la vendita dello stadio. Una delegazione, poi, ha lasciato l'aula del Consiglio ed è salita al primo piano di Palazzo Marino per suonare alla porta dell'ufficio del primo cittadino, per essere ricevuti.