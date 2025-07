Non solo incassi per le 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club: nel bilancio consuntivo entrano anche le spese dovute alle sanzioni economiche per le ammonizioni e le espulsioni rimediate dai propri giocatori durante la competizione. Secondo l'elaborazione offerta da Calcio e Finanza, la formazione più indisciplinata è stata il Benfica: la squadra portoghese, eliminata agli ottavi di finale dai vincitori del Chelsea, ha ricevuto multe per un totale di oltre 190mila euro per via dei 12 cartellini gialli, più una doppia ammonizione e un rosso. A queste sanzioni si aggiunge anche un’ammonizione di squadra per via dei sette cartellini, di cui un doppio giallo, avuti durante la sfida col Chelsea.

Guardando alle italiane, l’Inter ha chiuso questa speciale classifica al 14° posto con sanzioni per oltre 95mila euro, mentre la Juventus si ferma a oltre 63mila euro risultando una delle formazioni meno sanzionate con solo sei cartellini gialli. Immacolato il ruolino dell'Auckland City, i cui giocatori non hanno ricevuto nemmeno un cartellino giallo.