Oggi parte la stagione dell'Inter Under-23, con il raduno in programma stamattina ad Appiano Gentile agli ordini di Stefano Vecchi, già tecnico delle giovanili nerazzurre anni fa.

Di fatto, parliamo della seconda squadra dell'Inter, che in Serie C va a prendere il posto della Spal estromessa. Manca ancora qualcosa nella rosa di Vecchi, ma alla Pinetina ci saranno comunque campioni d'Italia della Primavera come Calligaris, Zamarian, Spinaccè, Lavelli, Zanchetta, Topalovic, Alexiou, Re Cecconi, Aidoo, Motta e Venturini.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, invece, chi ha partecipato al Mondiale per Club e all’Europeo Under 21 si aggregherà più avanti. In rosa anche Francesco Stante, 20 anni e una stagione in C con la Pergolettese, e Giuseppe Prestia, 31enne difensore ed ex capitano del Cesena, primo rinforzo fuori quota dei nerazzurri.