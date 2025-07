Acerbi non molla nulla, neanche e soprattutto la sua Inter. A riferirlo è Sportmediaset che nel servizio odierno di Studio Sport risolve il dubbio della giornata di ieri: il difensore centrale resterà a Milano. Il pupillo di Simone Inzaghi rifiuta la chiamata del piacentino dall'Arabia e i milioni dell'Al Hilal, ringraziandolo per l'interessamento ma la causa nerazzurra resta la sua priorità. Con o senza Inzaghi poco importa, il 15 della Beneamata non vacilla neppure dinnanzi alla potenziale faraonica offerta e vuole restare a difendere la maglia del Biscione anche nel nuovo progetto tecnico targato Cristian Chivu. E così sia: a meno che non dovesse arrivare un'offerta considerata da Marotta irrinunciabile.