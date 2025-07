Particolarmente tranchant il giudizio espresso ai microfoni dell'ANSA da Giuseppe Rossi, nuovo vicepresidente dei New York Cosmos, la storica franchigia statunitense che nel 2026 riprenderà la propria attività nella USL League One, a proposito del Mondiale per Club: "Non ho seguito neanche una partita, l'ho trovato una buffonata. Vogliono americanizzare il calcio, ma il calcio non è né americano, né europeo: è mondiale", ha sottolineato l'ex attaccante di Fiorentina e Manchester United.

Rossi ha poi rincarato la dose: "Il problema è che al centro c'è lo show, non i giocatori, che sono gli attori senza i quali il film viene male. Giocare la finale sulla costa est a metà luglio è un'assurdità: sapete che umidità c'è qui? Di buono, questo Mondiale per Club ha una cosa: aver attivato l'interesse per il calcio dei tifosi americani. Spero che la lezione di questo torneo serva per il Mondiale vero, quello Usa-Canada-Messico del prossimo anno".