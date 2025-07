Moise Kean scalda i cuori dei tifosi della Fiorentina presenti annunciando le sue intenzioni in maniera chiara nel corso del Viola Carpet, l'evento di presentazione delle squadre gigliate tenutosi al Viola Park: "Sono molto motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha dato tanto e mi ha sempre aiutato, ora è bene tornare con nuova motivazione e dare il meglio per la Fiorentina”.