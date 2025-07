La macchina organizzativa della Juventus per le prime due partite di campionato all'Allianz Stadium contro Parma e Inter sta per mettersi in moto. Da domani, martedì 15 luglio 2025, si attiverà infatti la vendita dei biglietti con una prima fase dedicata agli Juventus Member. Da lunedì 21 luglio alle ore 15:00 anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla 2° fase di vendita acquistando i tagliandi alla tariffa loro riservata.

Infine, da lunedì 18 agosto alle ore 15:00 comincerà l’eventuale vendita libera al pubblico dei posti residui disponibili. Ulteriori informazioni saranno comunicate successivamente.