Il fattore fisico è stato determinante, in negativo, in casa Inter nel finale della scorsa stagione. E così uno dei compiti principali di Cristian Chivu - secondo la Gazzetta dello Sport - sarà quello di aggiustare la preparazione atletica e infondere alle gambe dei giocatori benzina utile per non andare di nuovo sulle montagne russe.

"Nell’ultimo quadriennio a gestire i muscoli interisti è stato Fabio Ripert, fedelissimo di Inzaghi sin dai tempi della Lazio e adesso assieme a Simone anche a Riad - si legge -. L’area, ormai passata tra le mani di Stefano Rapetti, già preparatore nell’Inter tripletista del 2010 e fino alla scorsa stagione assieme a Mourinho sul Bosforo, ora ha una sfida suprema davanti: la nuova Inter deve essere capace di sostenere intensità elevate fino al 90', anche perché nell’ultimo quarto d’oro in passato è caduto il mondo. Basterebbe restringere il cerchio sulla sola Serie A e le 35 reti subite in totale dalla squadra di Inzaghi: ben 10, poco meno di un terzo, sono arrivate nell’ultimo disastrato quarto d’ora di gioco, tra il minuto 76 e il 90, proprio quando la nebbia scende davanti agli occhi. Se si aggiunge il quarto d’ora precedente, 61’-75’, in cui sono stati subiti altri 7 gol, più quel paio di palloni raccolti dentro alla porta si Sommer nel recupero, si arriva a 19, ben più della metà del totale".

Le idee per cambiare rotta ci sono. Come racconta la rosea, in America c’è stato solo un antipasto di quello che si vedrà con tutt’altro approccio dal 26, giorno di raduno ad Appiano. Le sedute in campo dureranno di più e si andrà oltre l’ora e mezza come media. L'obiettivo è quello di puntare maggiormente sull’intensità e le alte frequenze. La palestra precedente all’allenamento sarà abitudine, se non obbligo: non che prima non si frequentassero gli attrezzi, ma da adesso la prevenzione strutturale sarà pensata per ridurre gli infortuni che hanno azzoppato il 2024-25. Un lavoro funzionale anche a dettami tattici, come quello dell'aggressione più 'alta' sugli avversari, tendenza già intravista al Mondiale.