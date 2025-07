Christopher Nkunku e Ikoma-Loïs Openda sono due nomi annotati sulla lista degli obiettivi dell'Inter per dare nuove caratteristiche all'attacco della prossima stagione. Lo assicura il Corriere della Sera nel suo punto mercato odierno riferendo che, dopo l'arrivo a Milano di Ange-Yoan Bonny e la chiara intenzione di trattenere in rosa il baby Francesco Pio Esposito, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per l'innesto di un altro uomo offensivo che sarebbe però possibile solo con l'uscita di Mehdi Taremi. "In attesa di offerte per l’iraniano, i manager nerazzurri valutano opportunità tra cui l’attaccante in esubero nella rosa extralarge del Chelsea, che lo aveva comprato per 60 milioni dal Lipsia", si legge sul quotidiano.

Intanto la Roma ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro per provare a strappare Richard Rios al Palmeiras. "Il centrocampista - ricorda il Corsera - era stato anche sul taccuino dell’Inter come profilo ideale per sostituire Calhanoglu in pieno flirt con il Galatasaray (anche Xhaka è un nome attenzionato)". I brasiliani per il colombiano partono però da una valutazione di 30 milioni di euro.