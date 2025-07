Le voci sull'eventuale partenza di Lois Openda non colgono indubbiamente impreparato l'RB Lipsia, visto che il club tedesco è conscio già da tempo della volontà del giocatore di lasciare la Sassonia. Sport Bild rivelò già a fine giugno che Openda aveva apertamente espresso ai dirigenti dei Roten Bullen di voler cambiare aria dopo due stagioni in Bundesliga. Openda costò all'epoca circa 40 milioni di euro, con pagamenti aggiuntivi e l'RB Lipsia è determinato a recuperare il prezzo di acquisto. Ma è improbabile che qualcuno metta sul tavolo una cifra simile per Openda, soprattutto perché non ha disputato una stagione eccezionale essendo reduce da un'annata da 9 gol in 33 presenze nel campionato teutonico.

Per il Lipsia quella che sta per iniziare deve essere la stagione del riscatto, considerate le delusioni degli ultimi mesi. E ne è ben conscio il direttore sportivo Marcel Schäfer si è lanciato in una promessa nel giorno della presentazione di Ole Werner: "Vogliamo prendere buone decisioni sia dal punto di vista sportivo che, soprattutto, economico, e lo faremo. Ve lo prometto. Avremo un'ottima squadra che si contenderà un posto a livello internazionale. Ne sono convinto. Faremo tutto il possibile per mostrare un volto diverso la prossima stagione, un tipo di calcio diverso, affinché i tifosi tornino a casa soddisfatti, indipendentemente dai risultati attuali, e affinché alla fine della stagione possiamo tornare a giocare a livello internazionale"