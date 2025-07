"Tecnica, personalità e leadership: per undici anni Samir Handanovic è stato un punto fermo della formazione nerazzurra, il primo nome presente ogni volta che l'Inter scendeva in campo". È questo l'incipit scelto dal club nerazzurro per introdurre il comunicato di auguri all'ex portiere sloveno, attuale allenatore dell'U17 nerazzurra, che festeggia oggi i 41 anni.

La nota pubblicata su Inter.it poi prosegue: "Portiere affidabile, abilissimo nell'affrontare i rigori e nel gioco con i piedi, Samir è arrivato all'Inter nell'estate del 2012, rimanendo in nerazzurro fino al momento del suo ritiro nel 2023: nel corso della sua avventura con la maglia dell'Inter l'estremo difensore sloveno ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba al decimo posto nella classifica all-time della storia nerazzurra. Da capitano Handanovic ha contribuito a riportare l'Inter al successo, alzando al cielo con la fascia al braccio uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Dal 2024 Samir ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Settore Giovanile nerazzurro, diventando il tecnico della formazione Under 17. Nato a Lubiana il 14 luglio 1984, Samir Handanovic compie oggi 41 anni e riceve i migliori auguri da parte del Club e dei tifosi nerazzurri".