Dopo la delusione di Champions League martedì scorso, il pubblico nerazzurro torna a sostenere la squadra contro il Genoa, focalizzandosi nuovamente sul campionato che ad oggi promette miglior sorte. Come da dati comunicati dalla società, al Meazza sono presenti 72.945 spettatori, con il settore ospiti limitato, come da disposizioni dell'Osservatorio del Viminale, a 165 presenti.

Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 22:01
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
