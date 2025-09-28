Lunga intervista di Alessio Diamanti alla Gazzetta dello Sport, dove l'ex giocatore è tornato su un aneddoto del passato che lo lega all'Inter.

In carriera le è mancata una big. Pensa mai a 'come sarebbe andata se...'?

"Mai. Magari è stato a causa del mio carattere: non ho mai abbassato la testa".

E questo le è costato?

"Non me n’è mai importato!.

Nel 2009 è stato vicino all’Inter.

"Moratti mi voleva lì. Quando mi chiamò pensai fosse uno scherzo: “Sei il nuovo Recoba, devi giocare per noi”. Poi arrivò Mourinho, gli dissero che volevano prendere Diamanti e lui rispose 'Diamanti chi?'. Voleva un nome diverso".

C’erano anche Juve e Napoli.

"Il Napoli sia nell’estate dell’Inter sia qualche anno dopo. La Juventus, invece, più avanti. Avevo il gruppo dei compagni di nazionale che spingeva per il mio trasferimento. Poi, però, Conte disse delle cose che non mi piacquero e rifiutai. E la notte dormii lo stesso, sia chiaro. Ero impulsivo, forse troppo, ma è andata bene così".