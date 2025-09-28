Dopo Michael Oliver per Ajax-Inter, ancora un arbitro inglese per la squadra di Cristian Chivu in Europa. È Chris Kavanagh l'arbitro designato dall'UEFA per dirigere Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata di Phase League di Champions League 2025/26, in programma martedì sera, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro con kick-off alle ore 21.00. Il fischietto inglese si avvarrà dell'assistenza dei connazionali Dan Cook e Ian Hussin. Con Robert Jones nelle vesti di quarto ufficiale, sala VAR affidata alla coppia Jarred Gillet e Tiago Martins.