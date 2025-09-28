La Roma di Gian Piero Gasperini aggancia momentaneamente la vetta della classifica, aspettando la gara di questa sera tra Milan e Napoli. I giallorossi superano con un gol per tempo l'Hellas Verona e ottengono la loro quarta vittoria in cinque partite: Artem Dovbyk e Matias Soulé proiettano la Roma al primo posto, in pieno recupero da Gift Orban trova il gol ma la rete viene annullata per fallo di mano.

Continua il momento nero della Fiorentina, che non va oltre lo 0-0 nel derby col Pisa che tornava in Serie A dopo 34 anni. È stato un match contraddistinto da tre gol annullati, due ai viola entrambi firmati da Moise Kean e uno ai nerazzurri con Henrik Meister che si è visto strozzare in gola la gioia per una rete bellissima vanificata da un tocco di mano. Entrambe le toscane rimangono ancora a quota zero alla voce vittorie, coi gigliati a tre punti e il Pisa a due.